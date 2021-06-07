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19:33, 07 июня 2021

ВОЗ фиксирует снижение заболеваемости коронавирусом в мире шестую неделю подряд

Всемирная организация здравоохранения фиксирует снижение заболеваемости коронавирусом в мире шестую неделю подряд. Смертность снижается пятую неделю, сказали в руководстве ВОЗ. Там отметили, что картина в различных регионах неоднозначная. Некоторые страны, где высокий процент вакцинации населения ослабляют санитарные ограничения, в то время как другие сталкиваются с опасной ситуацией.

Специалисты ВОЗ предупреждают, что в условиях н распространения новых мутаций быстрое снятие санитарных ограничений может привести к катастрофическим последствиям.


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