ВОЗ фиксирует снижение заболеваемости коронавирусом в мире шестую неделю подряд

Всемирная организация здравоохранения фиксирует снижение заболеваемости коронавирусом в мире шестую неделю подряд. Смертность снижается пятую неделю, сказали в руководстве ВОЗ. Там отметили, что картина в различных регионах неоднозначная. Некоторые страны, где высокий процент вакцинации населения ослабляют санитарные ограничения, в то время как другие сталкиваются с опасной ситуацией.

Специалисты ВОЗ предупреждают, что в условиях н распространения новых мутаций быстрое снятие санитарных ограничений может привести к катастрофическим последствиям.