Североатлантический альянс предлагает Москве вновь созвать совет Россия-НАТО

Однако пока положительного ответа не поступало, — сказал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на заседании Атлантического совета. Он добавил, что Россия является соседом многих стран-членов НАТО и поэтому следует обсуждать такие темы, как контроль над вооружением. Кроме того, Брюссель придерживается политики которая сочетает диалог и усиление обороны Альянса.

Совет Россия-НАТО не собирался больше полутора лет. В прошлом году, по словам Столтенберга, Москва не откликнулась на предложение провести встречу.