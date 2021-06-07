Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал свершившимся фактом завершение строительства газопровода «Северный поток-2». По его словам, сейчас Вашингтон обсуждает с Берлином, как предотвратить возможное использование Россией экспорта газа в качестве инструмента принуждения для Европы.

По словам главы госдепартамента, Германия также обсуждает, как сделать так, чтобы «Северный поток-2» не был направлен против Украины. США ведут переговоры с правительство ФРГ о возможной компенсации Киеву потерю платежей за транзит российского газа. Кроме того, американский госсекретарь не исключил, что Белый дом может ввести санкции в отношении компании-оператора трубопровода.