Защита журналиста «Эха Москвы» в Петербурге Арсения Веснина опасается возбуждения уголовного дела

По словам адвоката, вероятность такого развития событий достаточно высокая. Сегодня сам Веснин сообщил, что получил повестку в Следственный комитет, там проводится проверка по факту клеветы на сотрудников полиции, однако ознакомиться с материалами проверки журналист пока не может.

Сам он предполагает, что это связано с сообщением об условиях содержания задержанных на одной из зимних акций в поддержку Алексея Навального в петербургском отделе полиции.

Главный редактор «Эха Москвы» в Петербурге Валерий Нечай выразил протест преследованию журналиста. Также поддержку от имени редакции «Эха Москвы» выразил в своем телеграм-канале главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.