В колонию №2 во Владимирской области из тюремной больницы перевели политика Алексея Навального. Между тем администрация исправительного учреждения, по некоторым данным, уже объявила новый заказ на системы видеонаблюдения.

Алексея Навального этапировали из Владимира обратно в колонию номер два в Покрове на выходных, рассказал телеканалу Дождь адвокат политика Вадим Кобзев. По словам защитника, для него это сегодня стало неожиданностью – видимо, в больнице пришли к выводу, что оппозиционер вылечился. О возвращении Навального в Покров стало известно во время заседания по искам, которые политик подал ранее к колонии – он жаловался на отказ в выдаче книг и на цензуру газет. Однако сегодня оппозиционер, участвовавший в заседании по видеосвязи, заявил, что готов отозвать обо иска, поскольку ему в итоге выдали литературу, а из газет перестали вырезать статьи. В этой колонии Навальный находился после решения суда и до середины апреля, когда его перевезли во Владимир из-за голодовки. Сегодня же исправительное учреждение объявило тендер на поставку оборудования для системы связи и видеонаблюдения. Его «Открытые медиа» обнаружили на сайте госзакупок. Издание отмечает, что это уже второй такой тендер с тех пор, как Навальный прибыл в колонию в конце февраля.

Навальный несколько недель держал голодовку и объявил о выходе из нее в конце апреля. Он добивался квалифицированной медицинской помощи.