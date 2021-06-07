Президент Белоруссии Александр Лукашенко учредил новый праздник – День народного единства. Его будут отмечать 17 сентября. В память о начале вторжения Красной армии в Польшу в 39-м году. В советской историографии эти события называли «Освободительным походом». В пресс-службе главы государства добавили, что этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, который был разделен против его воли.

