Расследование смерти жительницы Англии от вещества группы «Новичок», ожидается в следующем году, говорят в британской прокуратуре. Предварительные слушания по делу о гибели Дон Стерджес запланированы в сентябре. Следственные действия, как передает агентство ТАСС, пройдут частично в городе Солсбери или его окрестностях. Как считает следствие, Стерджесс отравилась тем же веществом, которое использовали при покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. В причастности к этому преступлению британская сторона обвиняет двух сотрудников российской военной разведки, Москва обвинения отвергает.
2021-06-07T18:33:05+03:00
2021-06-07T18:33:05+03:00
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18:33, 07 июня 2021
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