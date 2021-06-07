Расследование смерти жительницы Англии от вещества группы «Новичок», ожидается в следующем году, говорят в британской прокуратуре. Предварительные слушания по делу о гибели Дон Стерджес запланированы в сентябре. Следственные действия, как передает агентство ТАСС, пройдут частично в городе Солсбери или его окрестностях. Как считает следствие, Стерджесс отравилась тем же веществом, которое использовали при покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. В причастности к этому преступлению британская сторона обвиняет двух сотрудников российской военной разведки, Москва обвинения отвергает.