В Бурятии вновь ужесточены ограничительные меры в связи с ухудшением обстановки по распространению коронавируса

На сегодняшний день республика занимает третье место по темпам прироста заболеваемости после Московской и Ленинградской областей. По словам министра здравоохранения Бурятии, занятость коечного фонда составляет 91%. Больных в стационарах сегодня в два раза больше, чем неделю назад. Медучреждения снова перепрофилируются в ковидные отделения. Плановая госпитализация и прием в поликлиниках приостановлены. Возобновил работу волонтёрский штаб и служба ковидного такси. После очередного заседания Республиканского оперативного штаба стало известно, что кафе и рестораны в Бурятии смогут работать лишь до 23 часов с рассадкой не более 4 человек за столом, не считая детей. В июне будут отменены или перенесены все республиканские массовые мероприятия. Работодателям рекомендуют перевести максимальное число сотрудников на дистанционку. Администрации г. Улан-Удэ дано поручение усилить работу общественного транспорта, для того чтобы максимально разобщить пассажиропоток. Со слов больных и их родственников, скорая помощь не приезжает часами, приемные покои переполнены Корреспондент «Эха Москвы» в Улан-Удэ попытался сдать тест на антитела, и был записан только на 30 июня. На сегодня в республике зарегистрировано 112 новых случаев заражения, что почти в 4 раза больше чем в начале мая.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия основная доля инфицирования связана с пребыванием в местах массового скопления людей.