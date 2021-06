Основатель компании Amazon и один из самых богатых бизнесменов мира Джефф Безос объявил о том, что уже в июле отправится в космос на собственном кораблей.

Сообщение о своем готовящемся полете Джеф Безос опубликовал в своем инстаграме, — рассказывает детали The New York Times. Он состоится 20 июля на корабле New Shepard, созданном его компанией Blue Origin. За 15 дней до полета Безос должен покинуть пост главы Amazon и стать председателем совета директоров компании. Генеральным директором Amazon станет Энди Джесси, нынешний глава цифрового подразделения компании, — сообщает Би-Би-Си и добавляет, что В полет Безос отправится вместе со своим братом Марком.

Журналисты корпорации уточняют, что первый полет New Shepard с людьми на борту будет длиться всего около 11 минут. Корабль, запущенный с помощью возвращаемой ракеты-носителя, поднимется на высоту более 100 км и выйдет за пределы атмосферы. Капсула с пассажирами после полета спустится на Землю самостоятельно с помощью нескольких парашютов. Судно же названо в честь Алана Шеппарда, участвовавшего в первом пилотируемом космическом полете в США в 1961 году, — уточняет ВВС.

А вот американская CNN обращает внимание на то, что хотя компания пока не назвала цену билетов, одно из мест достанется победителю аукциона, который идет уже на протяжении нескольких месяцев на сайте Blue Origin. В нем приняли участие более 6 тысяч человек. В понедельник ставки достигали 2,8 миллионов долларов. The Washington Post пишет про то, теперь понятно, чем Безос займется: он полетит в космос на своей собственной ракете. Издание, конечно же пишет и про то, что этот полет будет для его компании способом показать свои достижения на фоне другой успешной фирмы — SpaceX Илона Маска. Она, правда, как уверяют журналисты, еще может дать фору структуре Безоса.

Несмотря на это, как рассказывает The Guardian, в мае прошлого года NASA выбрала компанию Безоса для разработки спускаемых аппаратов программы Артемида по долгосрочной высадке на Луну. Она предполагает высадку в три этапа. На первой стадии миссии астронавтов необходимо спустить с высокой лунной орбиты на более низкую; на второй будет осуществлена посадка на поверхность Луны, и в конце концов, экипаж взлетит с Луны, чтобы вернуться на Землю. Перевод русской службы ВВС.