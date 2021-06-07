Глава ФСВТС на встрече с Путиным заявил, что РФ выполняет крупные экспортные контракты, несмотря на внешнее давление

Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Россия выполняет многомиллиардные оружейные экспортные контракты, несмотря на внешнее давление.

По словам Шугаева, Россия экспортирует технику сухопутных войск и военно-морскую, которая пользуется спросом.