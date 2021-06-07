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Эксклюзив Эха 18:16, 07 июня 2021

Политик Дмитрий Гудков уверяет, что его отъезд из России не является эмиграцией

Так он прокомментировал свое решение покинуть страну на фоне заведенного против оппозиционера и его тети уголовного дела. Сейчас Гудков находится в Киеве.

Гудков находится на Украине уже около суток. Это не конечная точка: по словам оппозиционера, он намерен уехать в Болгарию, где сейчас находятся его родители, в том числе бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков. Политик утверждает, что настоятельно покинуть Россию ему рекомендовали источники из окружения администрации президента, угрожая в случае отказа развить уголовное дело вплоть до ареста. В свою очередь, жена Гудкова и его дети остались в Москве. В интервью «Эху» оппозиционер отметил, что их безопасность также стала одной из причин выехать на Украину.

На фоне отъезда Гудков также сообщил, что все же намерен вернуться в Россию, хотя он и не может сказать, когда это произойдет. Одновременно политик объявил, что не будет участвовать в парламентских выборах в России в сентябре этого года. Ранее, по его словам, он вел переговоры с партией «Яблоко», однако там не смогли гарантировать его выдвижение. В самой партии эти сведения пока никак не прокомментировали.

Об уголовном деле против Дмитрия Гудкова стало известно около недели назад. Он стал подозреваемым по статье о причинении имущественного ущерба вместе со своей тетей Ириной Ермиловой. Как считает следствие, компания, которую возглавляла родственница политика, арендовала помещение в Москве, однако затем обанкротилась и задолжала властям около 1 млн рублей. Потерпевшим считается столичный департамент городского имущества.

В минувший вторник в доме и квартире Гудкова прошел обыск, его задержали на 48 часов, но при этом ему так и не избрали меры пресечения, после чего оппозиционер был отпущен из изолятора временного содержания. Никаких ограничений не наложили и на Ермилову: Тверской суд Москвы отказался это делать, несмотря на ходатайство следователей. Тем не менее, оба остались подозреваемыми.

Обыски по делу против Гудкова прошли также у его бывшего помощника Александра Соловьева. Он подтвердил интернет-изданию «Открытые медиа», что тоже выехал из России на Украину. Подвергшийся обыскам бывший глава штаба Гудкова Виталий Венидиктов, в свою очередь, остался в России.

Муниципальный депутат района «Красносельский» Илья Яшин с пониманием относится к отъезду политика Дмитрия Гудкова в связи с уголовным преследованием. Об этом политик сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Мне кажется, категории «правильно» или «неправильно» здесь вообще неприменимы. Я с пониманием отношусь к этому решению, никаких слов осуждения с моей стороны Дима не услышит, наоборот, услышит слова поддержки. В такой ситуации каждый принимает сам решения, какие для него приоритеты и что ему делать. Слова Дмитрия о том, что семья для него важнее, абсолютно резонны и понятны любому нормальному человеку», — сказал он. При этом Яшин отметил, что сам не собирается уезжать из страны несмотря на риски. «Я чувствую себя не очень комфортно, потому что понимаю, что любой человек, который сегодня выступает с критикой в адрес власти, пытается участвовать в выборах, участвует в оппозиционном движении, находится в зоне риска, и я, и мои товарищи. Но я для себя вариант эмиграции не рассматриваю», — заключил он.

В Кремле утверждают, что не следят за делом оппозиционного политика Дмитрия Гудкова и его отъездом из России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, любой гражданин, не имеющий никаких обременений и поражения в правах, может выехать из страны, вернуться или не вернуться. Вчера Гудков объявил, что уехал на Украину, опасаясь дальнейшего уголовного преследования по делу об имущественном ущербе. Он проходит по этому делу в качестве подозреваемого.


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