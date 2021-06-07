Заместителя главного редактора «Эха Москвы» в Петербурге Арсения Веснина вызвали в Следственный комитет. Там проходит проверка по факту клеветы на сотрудников полиции, об этом «Эху» рассказал сам Веснин.

«В почтовом ящике оказалась повестка даже без конверта. Там написано, что идет проверка по факту распространения заведомо ложных сведений в отношении полицейских. Ну и я получил информацию, что, как только я вернусь из отпуска в Петербург, меня ждет здесь уголовное дело. Грозит до двух лет тюрьмы или штраф в 1 миллион рублей. Эта история, видимо, зимняя, когда мне задержанные на акции в поддержку Навального рассказали о пыточных условиях содержания, о ледяных полах, клопах, невозможности нормально поесть и в туалет сходить. Там был еще эпизод про бургеры, которые якобы съели полицейские. Ну вот что-то из этого, видимо. Но вообще есть ощущение, что просто выборы скоро».

Веснин и адвокаты из «Команды 29» подали иск в суд на бездействие Следственного комитета, который не отвечает на запросы ознакомиться с материалами проверки.