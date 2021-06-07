В Нидерландах состоялось первое заседание по существу по делу о крушении Боинга в небе над Донбассом

Трагедия произошла летом 2014 года и унесла жизни 298 человек. Процесс начался еще в марте прошлого года с разрешения формальных вопросов – теперь же суд переходит к исследованию доказательств.

Задача этого процесса – наконец дать родным погибших ответы на их вопросы, и для всего общества важно, чтобы разбирательство было публичным, заявили судьи на заседании, которое из соображений безопасности проходило в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом. Досье дела насчитывает 65 тысяч страниц, впечатляют и объемы материалов в цифровом виде. Посвящены они в том числе доказательствам причастности к трагедии троих россиян: «министр обороны» самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина, его подчиненных — Сергея Дубинского и Олега Пулатова, а также гражданина Украины Леонида Харченко. Следствие считает, что они играли важную роль при транспортировке из России и координировании действий ракетного комплекса Бук, из которого, как утверждается, и был сбит пассажирский самолет. Никто из обвиняемых в процессе не участвует, только Пулатова представляют несколько адвокатов. В то же время родные многих погибших присутствовали на заседании. Им тяжело наблюдать за процессом, рассказал адвокат потерпевших Питер Лангстраат.

Отец одного из погибших Роб Фредерикс подчеркивает, что родственникам жертв важно узнать, кто виноват в трагедии. Перевод телеканала РБК.

Родственники погибших смогут выступить в суде. Как ожидается, это произойдет в сентябре. Известно, что иски с требованием компенсации подали почти 300 человек.

Расследование вела международная следственная группа, которая пришла к выводу, что самолет был сбит с подконтрольной сепаратистам территории из БУКа, привезенного из России. Москва свою причастность отрицает, она выдвигала несколько разных версии крушения, ни одну из которых следователи не посчитали вероятной.

Накануне родственники жертв трагедии призвали президента России Владимира Путина содействовать правосудию. В Кремле ответили, что Москва не участвует в разбирательстве – ее фактически отстранили от расследования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Эха Москвы», заявил, что в Кремле не могут отреагировать на просьбу родственников погибших пассажиров малайзийского «Боинга», поскольку Россия отстранена от международного расследования трагедии. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа, в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии,

Австралии и Малайзии.

Журналист Олег Кашин считает, что вряд ли суд в Нидерландах выяснит, кто на самом деле сбил «Боинг»: «Я бы назвал это ритуальным танцем, тем более, как уже было сказано, все обстоятельства более или менее выяснены, финального доказательства нет. Мы можем догадаться, кто виноват, но догадку к делу не подошьешь. Поэтому, очевидно, это ритуал. Я не думаю, что европейские судьи всерьез считают, что сейчас они установят конечную истину, которая позволит наказать виновным». Олег Кашин отметил, что письменного приказа Владимира Путина сбить самолет нет.

Украинские власти с самого начала обвиняли Россию в причастности к трагедии. Об этом в октябре 2015 года говорил тогдашний президент Украины Петр Порошенко. Киев обещал оказать максимальную помощь Нидерландам в расследовании с целью наказания виновных.

Политолог Михаил Виноградов не ожидает от российской стороны каких-то шагов навстречу. По его мнению, российское государство вряд ли признает вину в гибели малайзийского «Боинга».