Союз европейских футбольных ассоциаций не намерен менять сетку игр ЧЕ, если сборной Украины выпадет матч в Петербурге

Союз европейских футбольных ассоциаций не собирается менять сетку игр чемпионата Европы, если сборной Украины выпадет матч в Санкт-Петербурге. В то же время в пресс-службе УЕФА назвали подобную ситуацию гипотетической. Сборная Украины на групповом этапе первенства встречается с командами Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. В случае выхода в четверть финала, она может сыграть в том числе в Санкт-Петербурге. Накануне в России вызвал резонанс дизайн формы украинских футболистов. На ней изображен контур Украины, включая Крым,, и присутствуют надписи, которые широко использовались во время Евромайдана в 2014 году. В УЕФА сказали, что украинская форма соответствует правилам.
2021-06-07T17:32:40+03:00
2021-06-07T17:32:40+03:00
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17:32, 07 июня 2021
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