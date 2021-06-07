Политика Алексея Навального перевели из тюремной больницы обратно в колонию №2 в Покрове. Об этом, как передает агентство ТАСС, стало известно перед началом судебного заседания по одному из исков оппозиционера. В ходе самих слушания Навальный отказался от обоих исков, того, что связан с отказом выдать ему требуемые книги, и того, где он жаловался на то, что из выписанных в колонию газет вырезают статьи.

Тем временем сама колония, где находится Навальный, по данным интернет-издания «Открытые медиа», закупает оборудования для системы связи и видеонаблюдения. При чем это уже второй конкурс на закупку оборудования для видеонаблюдения, который объявляет администрация с тех пор как Навальный прибыл в колонию в конце февраля.

