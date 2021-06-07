Российские власти обсуждают вопрос об упрощении завоза трудовых мигрантов, а также об их вакцинации от коронавируса. Как пояснил телеканалу RТVi вице-премьер Марат Хуснуллин, нехватка трудовых мигрантов стала серьезной проблемой для российской экономики. Хуснуллин добавил, что сейчас в России не могут отказаться от мигрантов из-за низкой производительности труда в строительной отрасли. По данным Министерства строительства, на стройках не хватает около миллиона 200 тысяч рабочих.

Проблема с нехваткой рабочих рук возникла после начала пандемии коронавируса и закрытия границ.