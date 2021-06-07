В России уже четвертый день подряд растёт заболеваемость коронавирусом

Это происходит незадолго до начала футбольного чемпионата Европы по футболу, некоторые матчи пройдут в Петербурге. В ряде регионов усиливают ограничения из-за новой вспышки инфекции.

Рост заболеваемости в нашей стране согласно официальным данным не прекращается с пятницы. За минувшие сутки коронавирус выявили почти у 9,5 тысяч человек, около трети случаев заражения согласно официальным данным приходится на Москву. В столице суточная заболеваемость выросла примерно на 11%. В Петербурге, где уже в пятницу стартуют матчи чемпионата Европы по футболу, за минувший день COVID обнаружили у более 850 человек. Умерли за сутки в России снова более 300 заражённых. В Бурятии на этом фоне свободных коек для пациентов с коронавирусом осталось всего 9 процентов, сообщает агентство «Интерфакс». Республика по темпам прироста заболеваемости уже на третьем месте после Москвы и Петербурга, признают власти Бурятии. С завтрашнего дня ограничения ужесточат. Заведениям общепита в республике разрешат работать только до 11 вечера. Массовые мероприятия, запланированные на ближайшие недели, перенесут, работодателям рекомендовано перевести на удалёнку как можно больше сотрудников. Ужесточат ограничения из-за эпидемии и в Ленинградской области.

С начала пандемии в России коронавирусом заразились более пяти миллионов человек, умерли почти 125 тысяч инфицированных.