Депутаты из Азербайджана обратились к Путину из-за освобождения полицейского, застрелившего жителя Новосибирска

Депутаты азербайджанского парламента и общественные деятели обратились к российскому президенту из-за освобождения полицейского, застрелившего жителя Новосибирска. Они посчитали такой шаг не только укрывательством преступления, но и поощрением тех, кто страдает ксенофобией. Обращение Путину опубликовало азербайджанское интернет-издание «Тренд».

Об освобождении инспектора ДПС из СИЗО Следственный комитет сообщил в пятницу вечером. В ведомстве отметили, что меру пресечения изменили по личному распоряжению главы ведомства Александра Бастрыкина.

В конце мая при задержании 19-летнего уроженца Азербайджана Векила Абдуллаева полицейский выстрелил ему в голову. Позже потерпевший скончался в больнице. В МВД говорят, что выстрел был случайным.