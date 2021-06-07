Кремль просит Белоруссию разъяснить слова о некоем российском олигархе, который спонсирует телеграм-канал NЕХТА

Кремль просит белорусскую сторону разъяснить слова о некоем российском олигархе, который спонсирует оппозиционный телеграм-канал NЕХТА. Внести ясность может либо задержанный в Минске журналист Роман Протасевич, который говорил об этом по белорусскому телевидению, либо власти республики, — сказал сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В сюжете, который показали на прошлой неделе по белорусскому телевидению, Протасевич, не называя фамилии, утверждал, что спонсором является уральская компания, которая связана с горной добычей. Сразу несколько изданий предположили, что речь идет о Дмитрии Мазепине и «Уралхиме».