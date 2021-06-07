Суд в Нидерландах начал рассматривать по существу дело о сбитом на востоке Украины малайзийском «Боинге». Отец одного из погибших, Роб Фредерикс, подчеркнул, что родственники хотят знать, кто стоит за этой трагедией.

Следствие считает виновными четырех человек, это трое россиян, бывших сотрудников спецслужб и Министерства обороны и один гражданин Украины. Сообщается, что никто из обвиняемых на суде не представлен лично, есть только адвокаты одного россиянина, Олега Пулатова. Он настаивает на своей невиновности.

