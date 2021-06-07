Российское правительство обсуждает вопрос о ввозе в Россию трудовых мигрантов. Речь идет также о их вакцинации, сказал в эфире RTVi вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, отсутствие трудовых ресурсов в строительстве является сегодня важнейшей проблемой. Из-за низкого уровня производительности труда пока невозможно отказаться от практики привлечения трудовых мигрантов, пояснил вице-премьер.

Весной в Кабинете министров подсчитали, что сейчас на стройках не хватает более одного миллиона 200 тысяч рабочих.