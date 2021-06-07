Савеловский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей политика Дмитрия Гудкова. Оппозиционера признали виновным в участии в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 23 января. По словам самого Гудкова, заседание продлилось не более двадцати минут, все ходатайства его адвоката были отклонены. Накануне политик рассказал, что покинул Россию опасаясь возможного ареста. До этого его задерживали на двое суток из-за дела о неуплате аренды компанией его ближайшей родственницы.

