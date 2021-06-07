Российские власти просят Минск разъяснить сообщения о спонсоре оппозиционного телеграмм-канала NEXTA из России. Бывший главный редактор канала Роман Протасевич сказал в сюжете, показанном по белорусскому государственному ТВ, что речь идет об уральской компании, связанной с одним из российских олигархов. Позже гендиректор «Уралхима» Дмитрий Мазепин сказал, что не имеет к этому отношения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня сказал, что ясность в этот вопрос должны внести или сам Протасевич, или белорусское руководство.
2021-06-07T16:33:53+03:00
2021-06-07T16:33:53+03:00
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16:33, 07 июня 2021
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