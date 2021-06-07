Крупная дорожная авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве

Там столкнулись семь автомобилей, в том числе такси, сообщили в ГИБДД Москвы. Пострадал один человек, пассажирку такси осматривают медики. Также по двум полосам из пяти ограничили движение. В столичном департаменте транспорта в свою очередь говорили, что на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля, никто не пострадал.