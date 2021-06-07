Основные слушания по делу о сбитом малайзийском Боинге начались в суде Нидерландов

Обвиняемыми проходят четыре человека: трое россиян, бывших сотрудников спецслужб и военного ведомства и один украинец. Объединенная следственная группа ранее пришла к выводу, что пассажирский самолет сбили в небе над Донбассом при помощи ракеты, которую выпустили из установки «Бук» с территории, подконтрольной сепаратистам. Сама установка, по данным следствия, была доставлена в тот район из российской военной части.

В Москве причастность к случившемуся отвергают. На суде не представлен ни один из обвиняемых. В заседаниях участвует лишь адвокат одного из фигурантов, Олега Пулатова, который настаивает на своей невиновности.