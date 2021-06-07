Генеральный директор американской компании Amazon, миллиардер Джефф Безос отправится в космос на первом пилотируемом полёте корабля New Shepard, созданным его космической компанией Blue Origin. Об этом он объявил в своём инстаграме.

По словам Безоса, он совершит это путешествие вместе со своим братом.

«Вы видите Землю из космоса, и она меняет вас. Это меняет ваши отношения с этой планетой, с человечеством. Это одна Земля. Я хочу полететь этим рейсом, потому что это то, чем я хотел заниматься всю свою жизнь. Это приключение. Для меня это большое дело. Я полечу со своим братом, он мой лучший друг».

Суборбитальный полёт New Shepard запланирован на 20 июля.