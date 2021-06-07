Роскосмос готов пересмотреть планы по выходу из МКС в случае отмены санкций со стороны США, об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Ранее сообщалось, что Россия может уйти из проекта с 2025 года и приступить к созданию собственной космической станции.

Санкции надо снимать, они незаконны и оскорбительны — подчеркивает Дмитрий Рогозин. По его словам, руководство NASA, с которым ведутся переговоры на счет будущего МКС, взяло паузу для обсуждения вопроса отмены ограничений. Рогозин утверждает, что глава аэрокосмическое агентство США Билл Нельсон, долго убеждал его в том, что стоит продлить совместную работу на МКС до 2030-го года и пока не разворачивать российскую станцию. Рогозин отмечает, что сейчас все зависит от американской стороны и решения по санкциям. И если оно будет не в пользу России, США, считает глава госкорпорации, «больше всех потом и пострадают». Вместе с тем в Роскосмосе готовятся к тому, что вскоре, уже в этом году, США могут ввести новые ограничения – на запуски ракет. В этом случае Россия лишится потенциального контракта на выведение на орбиту спутников OneWeb – компании, которая создаёт низкоорбитальную группировку глобального спутникового интернета. Этот контракт, вероятно, достанется компании Илона Маска SpaceX.

Санкции США действуют в отношении нескольких российских космических предприятий, среди которых ЦНИИмаш и Ракетно-космический центр «Прогресс».