Окружной суд Гааги перешел к слушаниям по существу в деле о сбитом «Боинге» в небе над Украиной

Основных тем в рамках возобновившегося процесса – три: вооружение, которое было использовано против пассажирского лайнера, место, откуда велся огонь, а также причастность к случившемуся обвиняемых. По версии международной следственной группы, их четверо. Это один из бывших лидеров самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин, известный как Стрелков, и его подчиненные: Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Никто из них в процессе лично не участвует, а адвокатами представлен только Пулатов, свою вину он отрицает.

Процесс над обвиняемыми по делу о сбитом малайзийском «Боинге» длится уже больше года. На предыдущем этапе Окружной суд Гааги посетил военную базу, где хранятся обломки самолета, а также объявил о завершении опроса экспертов российского концерна «Алмаз-Антей». Предполагается, что слушания затянутся еще на несколько лет – в частности, только в сентябре слово получат родственники 300 погибших, требующие компенсацию, а лишь затем выступят стороны обвинения и защиты.

По версии следствия, малайзийский «Боинг» был сбит из российского зенитного ракетного комплекса «Бук». Москва свою причастность к трагедии отрицает.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Эха Москвы, заявил, что в Кремле не могут отреагировать на просьбу родственников погибших пассажиров малайзийского «Боинга», поскольку Россия отстранена от международного расследования трагедии. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа, в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии,

Австралии и Малайзии.