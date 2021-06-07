Суд в Екатеринбурге отправил под арест замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ГУВД

Суд в Екатеринбурге отправил под арест замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков городского управления внутренних дел Дмитрия Ковалева. Ему вменяют получение взятки в крупном размере за отказ завести уголовное дело, — сообщает «Интерфакс».