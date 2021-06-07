За 2020 год Россия превысила намеченное количество проданного за рубеж оружия

В профильном ведомстве утверждают, что этого удалось добиться под беспрецедентным давлением.

Пятнадцать миллиардов долларов в прошлом году заработала Россия на поставках вооружения в другие страны. Об этом объявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Он отметил, что объём продаж составил 102 процента от ранее намеченного и добавил, что это произошло в тяжёлых условиях. В частности, из-за того, что иностранные партнёры сейчас находятся под «весьма серьёзным прессингом» конкурентов.

Также Шугаев добавил, что в силу объективных обстоятельств контакты ведомства были сужены. За последнее время серьёзно пострадала маркетинговая деятельность. Например, не проходили практически все международные выставочные мероприятия.

По словам Шугаева, совокупность всех текущих заказов России сейчас превышает 50 миллиардов долларов. Как ранее объявили в его ведомстве, почти половина экспорта в этой сфере приходится на авиацию, около трети – на противовоздушную оборону, а остальное – на сухопутную технику и другую продукцию.

Всего Россия поставляет военное вооружение в пятьдесят одну страну. Самыми крупными партнёрами в этой области считаются Индия, Китай, Египет, Алжир и Турция.