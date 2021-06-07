Глава ФСВТС пожаловался президенту, что Россия находится под давлением в вопросах военно-технического сотрудничества

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев пожаловался президенту, что Россия находится под беспрецедентным давлением в вопросах ВТС, а ее партнеры под жестким прессингом. При этом в прошлой году Россия продала оружия на 15 миллиардов долларов, а портфель заказов сохранился на уровне 50 миллиардов долларов.