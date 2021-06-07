Стоимость так называемых вакцинных туров в Россию может составить 1,5-2,5 тысячи долларов без авиаперелета, — сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева. По его мнению, вакцинные туры будут особенно интересны жителям стран Азии, Африки и Латинской Америки. Для въезда в Россию иностранцам предложат использовать механизм электронной визы. Кроме того, в Ростуризме считают необходимым расширить список городов, доступных для вакцинации. Сейчас это можно сделать в Москве и Санкт-Петербурге.
2021-06-07T14:37:36+03:00
2021-06-07T14:37:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:37, 07 июня 2021
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