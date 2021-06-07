Богатейший человек мира, основатель Amazon Джефф Безос объявил, что 20 июля полетит в космос вместе со своим братом на корабле New Shepard компании Blue Origin. Безос признался, что с 5 лет мечтал о путешествии в космос. Он называет это величайшим приключением. На борту корабля будет еще один пассажир. Место разыгрывается на онлайн-аукционе. Победитель определится 12 июня. Blue Origin провела 15 тестовых полетов корабля Нью Шепард.
2021-06-07T14:37:10+03:00
2021-06-07T14:37:10+03:00
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14:37, 07 июня 2021
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