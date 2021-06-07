«Единоросс» Василий Пискарев предложил разрешить Росфинмониторингу отслеживать все денежные переводы НКО

Глава комитета Госдумы по безопасности, «единоросс» Василий Пискарев предложил разрешить Росфинмониторингу отслеживать все денежные переводы некоммерческим организациям, а также переводы гражданам и юридическим лицам из-за рубежа вне зависимости от суммы. Как сообщает газета «Коммерсантъ», Пискарев предложил внести такие поправки ко второму чтению законопроекта о нежелательных организациях. В среду Госдума рассмотрит документ во втором чтении.