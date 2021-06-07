Заместитель главного редактора «Эха Москвы» в Петербурге Арсений Веснин получил повестку в Следственный комитет

В СК идет проверка по факту клеветы на сотрудников полиции. Веснин сообщил, что следователи не дают возможности ознакомиться с материалами проверки. Он предполагает, что это связано с 33-м отделом полиции, где зимой в пыточных условиях содержали задержанных на акциях протеста.