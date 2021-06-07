В Москве началась реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади

Работы, как ожидается, продлятся около 3 лет.

На данный момент памятник предводителям народного ополчения 1612 года, стоящий у Покровского собора, огорожен забором. В небольшие просветы можно увидеть раскопки у подножия монумента. Как сообщили в Историческом музее, реставрации будут предшествовать археологические исследования. Пока памятник Минину и Пожарскому виден, но, как ожидается, вскоре над ним будет построен специальный павильон.

Изначально предполагалось, что реставрация начнется еще в ноябре прошлого года. Перед этим на протяжении двух лет Исторический музей, в ведении которого находится памятник, проводил сбор пожертвований на работы. На сайте проекта в качестве жертвователей указаны сотни фамилий.

Вместе с тем некоторые опрошенные прохожие по-разному отнеслись к идее народного сбора на реставрацию.

Всего же, по последним данным, на реставрацию памятника Минину и Пожарскому будет потрачено 55 млн рублей. Помимо средств, которые жертвовали россияне, деньги выделило и Министерство культуры – правда, в каком количестве, не уточняется.

Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому был воздвигнут в центре Москвы около 200 лет назад. На его установку также собирались народные средства.