Ростуризм предупредил о возможном аннулировании грузопассажирских рейсов в страны,с которыми не возобновлено сообщение

Росавиация и Ростуризм пытаются закрыть лазейку для туроператоров, отправляющих клиентов грузопассажирскими рейсами в страны, с которыми до сих пор не возобновлено регулярное авиасообщение,— пишет «КоммерсантЪ».



Главный редактор Avia.ru Роман Гусаров сомневается, что предупреждение Росавиации повлечёт действительно серьёзные последствия: «Регулятор не прописал конкретные меры или санкции. Возможно теперь авиаперевозчики увеличат объём грузов, чтобы завуалировать полную загрузку салона пассажирами»,-пишет «КоммерсантЪ».