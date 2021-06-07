Суд в Гааге возобновил рассмотрение дела о сбитом над Донецком малайзийском Боинге

Формально, рассмотрение дела началось ещё в марте прошлого года, но это были предварительные заседания, — сообщает французский телеканал France24. Сегодня же сторона обвинения начнет представлять доказательства вины подозреваемых. Это три гражданина России и один украинец.

Фабулу обвинения приводит голландское издание NLTimes. Бывшего офицера Сергея Дубинского обвиняют в том, что он возглавлял разведку группировки сепаратистов, а Олег Пулатов был его заместителем. Оба играли важную роль при транспортировке ракетного комплекса БУК, который по версии обвинения и сбил гражданский самолет. Леонид Харченко проходит по делу как глава батальона, воевавшего на территории, откуда, как считают голландские следователи, и вылетела ракета. Наконец, среди обвиняемых — «министр обороны» самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин. Никто из них на суде не появляется. Интересы одного из них — Олега Пулатова, — представляют адвокаты, которые позицию, что тот отрицает какую-либо причастность к сбитому самолету.

Это дело ранее должен был рассматривать трибунал ООН, но Москва наложила на это решение своё вето. Поэтому, рассмотрением занимается голландский суд, — напоминает немецкая Die Tageszeitung. Она же добавляет, что накануне некоторые из родственников, объединившихся в «Рабочую группу по установлению истины в деле о катастрофе MH17», организовали тихий протест перед посольством России в Гааге. Так они раскритиковали «намеренное препятствование» России проведению судебного процесса. Ожидается, что несколько десятков родственников скажут свое слово в сентябре. А как долго продлится это разбирательство — неизвестно.

Самолет, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур сбили в небе над Донецком 7 лет назад. Тогда погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Накануне родственники жертв трагедии попросили Владимира Путина содействовать правосудию. В Кремле сегодня сказали, что не могут отреагировать на эту просьбу, так как Россия отстранена от международного расследования.