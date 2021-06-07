В России остается все меньше оппозиционных политиков

Список тех, кто уехал, пополнил Дмитрий Гудков. В эфире «Эха Москвы» он объяснил, что не готов жертвовать семьей. Гудков отметил, что во время ареста ему звонили разные люди и советовали уезжать из России. Напомним, политик, а также некоторые члены его семьи проходят по делу о нанесении имущественного вреда департаменту мэрии.

В Кремле не видят нечего особенного в отъезде Гудкова, — дал понять пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Гудков далеко не первый популярный независимый политик, покинувшей Россию из-за преследования со стороны властей. Среди заметных в российском политическом поле независимых политиков на свободе и не за границей остались всего несколько человек. Среди них бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он еще в апреле объявил, что не будет баллотироваться в Госдуму, поскольку не видит шансов даже зарегистрироваться, и поэтому попасть в эту волну репрессий он не боится. Уезжать из России не планирует, а на случай задержания у него собран рюкзак. Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Госдуму тоже баллотироваться не будет, но в мае объявил о планах участвовать в довыборах в Мосгордуму. Популярный в оппозиционной среде политик подчеркивает, что от своих планов, несмотря на возможные риски, не откажется, за границу не уедет. При этом он с пониманием относится к выбору, который пришлось сделать Дмитрию Гудкову.

Сегодня стало известно, что Россию также покинул липецкий депутат Олег Хомутинников, ранее входивший в федеральный совет «Открытой России». Он готовился выдвигаться в Госдуму. До этого из страны уехал соратник Алексея Навального Владимир Милов. А еще раньше – также из-за угрозы оказаться в заключении – Леонид Волков, Владимир Ашурков, Иван Жданов. Сам Навальный вскоре после возвращения из Германии попал в колонию. В отношении других его соратников, в том числе юриста Любови Соболь, расследуются уголовные дела.

За рубежом с момента освобождения из колонии находится Михаил Ходорковский. Неделю назад о ликвидации объявил один из его проектов «Открытая Россия». После этого задержали ее бывшего руководителя Андрея Пивоварова, кроме того, по неподтверждённым данным из России уехал бывший председатель движения Александр Соловьев.