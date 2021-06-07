Ростуризм просит туроператоров не продавать путевки в страны, с которыми РФ еще не возобновила регулярное сообщение

Ростуризм просит туроператоров не продавать путевки в страны, с которыми Россия еще не возобновила регулярное авиасообщение. В противном случае перевозчиков могут лишить допусков на выполнение грузопассажирских рейсов. В ведомстве подчеркнули, что туроператор в случае отмены рейсов не освобождается от обязательств перед туристами, — передает Интерфакс.