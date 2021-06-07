Мосгорсуд до конца лета продлил арест бывшему схиигумену Сергию

Николаю Романову предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе в склонении к самоубийству и самоуправстве. Виновным себя он не признаёт. Адвокат Сергия Павел Бабиков сообщил Интерфаксу, что расследование дела в отношении бывшего схиигумена завершено. В июне Сергий со сторонниками фактически захватил Среднеуральский женский монастырь. Он был лишен сана, а затем и отлучен от церкви.