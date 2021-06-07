Бизнесмен Дмитрий Мазепин заявил о непричастности к финансированию Telegram-канала НЕХТА, который освещал протесты в Белоруссии. Как сказал Мазепин Интерфаксу, «авторы этой политической мелодрамы хотели бы показать западный план захвата Белоруссии и в очередной раз показать российский след».

На прошлой неделе государственное белорусское телевидение показало бывшего главного редактора НЕХТЫ Романа Протасевича, который говорил о том, что спонсорские деньги поступали, в том числе, от российской компанией, связанной с Уралом и горной добычей. Когда было записано интервью с Протасевичем и при каких обстоятельствах, не уточнялось. Родственники журналиста уверены, что его пытали.