Политик Алексей Навальный отказался от двух исков к колонии в Покрове, где он отбывает срок по делу «Ив Роше»

По третьему иску — о постановке оппозиционера на учет как склонного к побегу – суд уже ранее принял решение не в пользу политика.

Производство прекращено сразу по двум жалобам – одна из них касается отказа в выдаче книг, вторая – цензуры газет. О том, что Алексей Навальный готов отозвать эти два иска, сообщалось еще в конце мая, когда состоялось предварительное заседание. Сегодня в ходе слушания, в котором политик участвовал по видеосвязи, он сказал, что ранее получал газеты с вырезанными статьями и был уверен, что этим занимается администрация, но там это отрицают. По словам Навального, сейчас юридически установлено, что никакой цензуры нет, поэтому он отказывается от иска. Нет у него претензий и по поводу книг – после нескольких месяцев он получил Коран, Библию и художественную литературу, процесс передачи книг наладили. Также стало известно, что Навального перевели из тюремной больницы, в которой он находился во время голодовки и последующей реабилитации. Как сказал адвокат политика Вадим Кобзев, для всех это стало неожиданностью. Видимо, в колонии считают, что оппозиционер здоров.

В середине мая Навальный подал иск к колонии во Владимире, в больнице которой он находился до сих пор – его претензии связаны с запретом адвокатам брать на встречи с оппозиционером ноутбуки и телефоны