Ростуризм предупредил о возможном аннулировании грузопассажирских рейсов в страны,с которыми не возобновлено сообщение

Росавиация и Ростуризм предупредили туроператоров и авиакомпании о возможном аннулировании грузопассажирских рейсов в страны, с которыми не возобновлено авиасообщение. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Прежде всего речь идет о полетах на Кипр и в Тунис.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина считает, что такое решение может негативно сказаться на туристическом бизнесе. По словам Тюриной, полностью грузопассажирские рейсы отменить нельзя, потому что они предназначены для людей, которые имеют право выехать за границу, если у них есть гражданство той или иной страны или вид на жительство.