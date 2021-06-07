Глава Роскосмоса объявил о трудностях с запуском спутников из-за американских санкций

Ограничения могут привести к тому, что Россия не будет работать на МКС.

Дмитрий Рогозин сказал, что санкции мешают и ему лично, и работе его ведомства. Он отметил, что ракет у организации достаточно, но запускать на орбиту нечего. Такая ситуация сложилась, потому что уже почти готовым космическим аппаратам «просто не хватает одной конкретной микросхемы, которая через санкции не дается никаким образом к закупке». По словам руководителя Роскосмоса, сейчас организация наращивает своё производство этих комплектующих, чтобы справиться с проблемой.

Рогозин добавил, что ожидает и новых санкций со стороны США. Он не исключил, что эти ограничения могут лишить госкорпорацию коммерческого контракта на запуск спутников британской компании OneWeb.

Также руководитель Роскосмоса сказал, что сейчас именно от Соединённых Штатов зависит, будет ли госкорпорация и дальше работать на Международной космической станции. Рогозин сказал, что российские специалисты могут покинуть проект после 2025 года, если сохранятся санкции против ракетно-космического центра «Прогресс» и Центрального научно-исследовательского института машиностроения.

МКС – это международный проект, в котором участвуют четырнадцать стран. Различные исследования ведутся на станции с осени 1998 года.