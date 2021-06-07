В Кремле пока не отреагировали на обращение к Путину родственников погибших в катастрофе с MH17 над Донбассом – Песков

В Кремле пока не отреагировали на обращение к президенту Владимиру Путину родственников погибших в катастрофе с MH17 над Донбассом. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Пока никак [в Кремле не реагируют]. Мы действительно видели сообщение про это письмо, пока никакой реакции нет. Вы знаете, что Россия не является частью механизма по расследованию произошедшего, к нашему сожалению. Мы были фактически отстранены от этого механизма расследования. Конечно, те, кто писал письмо, должны просто это понимать», — сказал он.

Д.Песков при этом подчеркнул, Администрация президента внимательно следит за ходом расследования.

«Безусловно, это процесс, который является предметом самого пристального внимания. Конечно, мы знаем всю информацию, которая рассматривается там, — естественно, то, что доступно нам, — которая рассматривается там в ходе заседаний судебных. Мы, в отличие от многих, не игнорируем, а также принимаем к сведению очень внимательно информацию альтернативную, которую дают. Поэтому самые разные версии могут рассматриваться, но, поскольку мы не являемся часть расследования, мы не можем непосредственно как-то влиять на происходящее», — заключил он.

Родственники жертв катастрофы рейса MH17 над Донбассом в преддверии отмечаемого на следующей неделе Дня России обратились к президенту Владимиру Путину. Они призвали российские власти содействовать правосудию. Письмо российскому лидеру, которое семьи погибших передали в посольство России в Нидерландах, накануне опубликовала «Новая газета». В нем отмечается, что «гордость за свое наследие» может иметь место лишь вкупе с правдивостью и ответственностью. Подписавшие обращение обвиняют российское правительство в отказе от сотрудничества со следственной группой, созданной Советом Безопасности ООН в июле 2014 года. Отрицание причастности к произошедшему, по их мнению, «бросает вызов доказанным фактам» и наносит «ущерб наследию» России. Родственники погибших добавляют, что им печально видеть президента, который не стремится к истинному величию для нации, которую возглавляет. Они признают, что «ситуация очень сложна», но считают, что именно умение справляться со сложностями определяет лидеров.

Ранее президент России Владимир Путин отрицал отказ Москвы сотрудничать со следствием.

Трагедия с рейсом с MH17 произошла семь лет назад. По версии международной следственной группы, Boeing компании «Малазийские авиалинии» был сбит сепаратистами с использованием комплекса «Бук», который был доставлен на восток Украины из российской военной части. В причастности к трагедии обвиняются трое россиян, бывшие сотрудники спецслужб и военного ведомства и один гражданин Украины. В катасфрофе погибли 298 человек.