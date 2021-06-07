В России выявили 9 429 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 429, до 5 135 866, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 330 против 351 днем ранее. Всего от инфекции умерли 124 117 пациентов. В Москве выявили 3 266 случаев заражения коронавирусом за сутки, умерло 59 человек.
2021-06-07T13:33:00+03:00
2021-06-07T13:33:50+03:00
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13:33, 07 июня 2021
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