В России выявили 9 429 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 429, до 5 135 866, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 330 против 351 днем ранее. Всего от инфекции умерли 124 117 пациентов. В Москве выявили 3 266 случаев заражения коронавирусом за сутки, умерло 59 человек.