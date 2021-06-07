В Грузии на 85 году жизни умер художник, драматург, режиссер театра и кино Резо Габриадзе

Об этом сообщил первый канал Грузинского телевидения. Габриадзе известен как автор сценариев более 35 фильмов. Он, в частности, стал соавтором сценариев к картинам «Кин-дза-дза» и «Мимино». В 1981 году Габриадзе основал Тбилисский театр марионеток, здание которого стало одной из главных достопримечательностей грузинской столицы. Габриадзе известен и как скульптор. Он – автор памятника Чижику-Пыжику в Санкт-Петербурге и «Носу майора Ковалева», установленному в честь героя гоголевской повести.