Белоруссия будет добиваться компенсации потерь, связанных с санкциями после инцидента с самолетом Ryanair («Райанэйр»). Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь-1». По словам Головченко, Минск уверен в своей правоте и готов отстаивать свои интересы в судебном порядке.