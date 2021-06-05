Белоруссия будет добиваться компенсации потерь, связанных с санкциями после инцидента с самолетом Ryanair («Райанэйр»). Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь-1». По словам Головченко, Минск уверен в своей правоте и готов отстаивать свои интересы в судебном порядке.
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