В Петербурге задержали семь членов труппы «Форум-театра» во время репетиции спектакля о сталинских репрессиях

Причины задержания пока неизвестны.

Полиция задержала семерых актеров. Об этом сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на супруга одной из задержанных Булата Гильманова. Людей задержали примерно в полшестого вечера. Актеры готовили камерный спектакль, который должен был состоятся в семь часов. На нем должны были читать дневники пострадавших от сталинских репрессий. Шесть человек доставили в отдел полиции № 2, куда доставили еще одного человека, неизвестно. Правозащитник Владимир Василенко сообщает, что полицейские интересуются у участников спектакля, причастны ли они к организации из Германии под названием «Немецко-русский обмен». Полицейские говорили, что поступила жалоба от Тимура Булатова. Это известный петербургский активист. Он преследует ЛГБТ-людей и тех, кого считает врагами России. В апреле по его жалобе Роспотребнадзор закрыл в Петербурге фестиваль документального кино «Артдокфест».

Ранее Генпрокуратура внесла организацию «Немецко-русский обмен» в список нежелательных в России.